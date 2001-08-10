К 1 сентября в селе Анивского района капитально отремонтируют школу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению Валерия Лимаренко ход работ на образовательном объекте в Таранае проверил первый заместитель губернатора региона Сергей Байдаков. В рамках капительного ремонта впервые за 40 лет в порядок приведут фасад и входную группу здания. Кроме того, в учреждении появятся новая мебель, комната для реализации детских инициатив и медиацентр, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- День знаний ребята из Тараная должны встретить в комфортных условиях. Нужно успеть подготовить к началу учебного года фасад, входные группы, кабинеты и зеленые зоны. Это будет для учеников отличным подарком к празднику. Не сомневаюсь, такие изменения самым положительным образом скажутся на учебе – пятерок станет еще больше. Губернатор Валерий Лимаренко неоднократно подчеркивал, что капитальный ремонт образовательных учреждений на островах необходимо завершить точно в срок, – сказал Сергей Байдаков.

Таранайскую СОШ №4 включили в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования», которую поддержала партия «Единая Россия». Благодаря этому образовательный объект получил 55 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов на капремонт и обновление инфраструктуры.

Работы идут по графику. В полном объеме завезены строительные материалы и оборудование. Дизайн нового фасада обсудили с родителями учеников. К сегодняшнему дню выполнена половина работ.

- В рамках капремонта для сельской школы закупят современную мебель, обеденные столы, оборудование для кабинетов химии, физики и биологии. Кроме того, предусмотрели комнату для центра детских инициатив - творческие ребята и участники различных движений смогут реализовывать здесь свои проекты. Будет создан медиацентр, организуем детское телевидение. Все необходимое для этого оборудование уже закупили, - подчеркнула областной министр образования Анастасия Киктева.

Отметим, что в этом году в рамках масштабной программы обновят 14 учебных заведений в восьми районах Сахалинской области. Большинство из них расположены в сельской местности. Обновление ждет школы в селах Озерское, Поречье, Малиновка, а также в Корсакове, Холмске, Охе и других населенных пунктах.