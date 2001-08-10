Ученые и студенты Сахалина будут совместно работать над научно-техническим прорывом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
30 июня на пространстве "Точка кипения СахГУ" подписано соглашение о создании в регионе научно-образовательного консорциума "СахалинTech", в котором Сахалинский государственный университет играет роль интегратора, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
Среди задач созданного консорциума - консолидировать экспертные компетенции научно-образовательных организаций региона для научно-технологического прорыва Сахалинской области.
В состав консорциума "СахалинTech" вошли: Сахалинский государственный университет, НИИ Сельского Хозяйства, Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН, Сахалинский филиал Дальневосточного геологического института Дальневосточного отделения РАН и Сахалинский филиал Ботанического сада ДВО РАН.
- Перед Сахалинской областью стоит целый ряд задач. В регионе запущены десятки инвестиционных проектов, которые к 2025 г. сформируют 13 тыс. рабочих мест, соответственно, необходимо выстроить качественную систему подготовки кадров, – отмечает заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. – В существующих экономических условиях критическим является формирование пула российских технологий, соответственно, необходимо создание эффективной системы трансфера технологических решений в индустрию. Поэтому важна консолидация усилий научно-образовательных организаций. Кроме того, ряд задач научно-технологического развития региона закреплены на федеральном уровне. Именно консолидация усилий позволит достичь результаты эффективно и в кратчайшие сроки. Консорциум открыт также для организаций, расположенных за пределами Сахалинской области.
На церемонии подписания соглашения присутствовала заместитель директора департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки России Наталия Голубева. Она отметила, что подобные консорциумы важны для консолидации образовательных и научных сил в решении наиболее актуальных задач для региона и страны в целом. Такие кооперации – это своеобразный ответ о готовности регионального академического сообщества решать бизнес-ориентрованные задачи в области научно-технологического прорыва.
Соглашение предусматривает формирование сторонами единой региональной системы «образование-наука-технологии», обеспечивающей наращивание научно-технологического потенциала Сахалинской области, а также подготовку высокопрофессиональных кадров, востребованных работодателями Сахалинской области, и реализацию научно-технологических инициатив.
- Перед университетом стоит задача-вызов: в кратчайшие сроки и в условиях ограниченных ресурсов создать в регионе эффективную систему подготовки кадров для реализации стратегических задач Сахалинской области, наращивания научно-технологического потенциала, – отмечает и.о. ректора СахГУ Мария Ганченкова. – Консорциум станет основой региональной экосистемы Сахалинской области и позволит обеспечить бесшовность науки, образования и индустрии в регионе за счет взаимодействия. Для университета это еще и эффективный инструмент кооперации с ключевыми партнерами, и возможность привлечения лучших кадров.
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