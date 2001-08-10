Торговые точки Южно-Сахалинска приводят в соответствие с дизайн-кодом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается работа по реконструкции торговых точек местных товаропроизводителей. В ближайшие дни подрядчик приступит к обновлению фасада линейки павильонов, расположенных на пр. Победы между ул. Ленина и ул. Железнодорожной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Это уже не первый объект, внешний облик которого приведут в соответствие с дизайн-кодом городского пространства. Напомним, уже обновлена линейка павильонов на ул. Емельянова. Предприниматели тогда поддержали инициативу администрации Южно-Сахалинска обновить фасады за счёт собственных средств. Дизайн-проекты разработал департамент архитектуры и градостроительства.

– Радует, что бизнес активно откликнулся на эту идею, подключился к работе. Совместно с предпринимателями проговорили вопрос по приобретению материалов, определились с подрядчиком. И сегодня сообща мы меняем облик нашего города, приводим к общему стилю не только жилые дома, но и торговые объекты, чтобы Южно-Сахалинск стал еще привлекательнее и уютнее, – отметил вице-мэр Виталий Данилов.

На время реконструкции павильоны продолжат работать в обычном режиме. Но это будет строительный объект, поэтому горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Завершить работы планируется уже к августу.

– Это очень важно. Торговые павильоны необходимо обновлять, чтобы они были привлекательны. У нас много торговых точек в разной цветовой гамме. И чтобы город выглядел эстетично, ухоженно, нужно следовать единому стилю, – подчеркнула заместитель директора компании «Сахалинский бекон» Светлана Сычева.

Напомним, дизайн-код - один из инструментов формирования комфортной городской среды, регулирующий развитие пространства по индивидуальным для каждого населенного пункта стандартам цвета, размера, материала и т.д. Главная задача - уменьшение визуального хаоса, формирование единого облика, а в итоге - повышение качества жизни населения в красивом и ухоженном городе. Дизайн-код для Южно-Сахалинска утвержден решением городской думы.