В Южно-Сахалинске на неделю отключат горячую воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На одну неделю отключат горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в "СКК"

"Сахалинская Коммунальная Компания" будет проводить испытания тепловых сетей на тепловые потери. Этот процесс в обязательном порядке должен происходить 1 раз в пять лет, что регламентируется Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях.

Ограничения ГВС коснутся всего города и продлятся с 6 по 12 июня включительно. Потребителей просят с пониманием отнестись к этим необходимым мерам.