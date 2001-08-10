Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2022
Сейчас 20:04
62,40|64,94|66,91
В Южно-Сахалинске на неделю отключат горячую воду
16:19, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на неделю отключат горячую воду

В Южно-Сахалинске на неделю отключат горячую воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На одну неделю отключат горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в "СКК"

"Сахалинская Коммунальная Компания" будет проводить испытания тепловых сетей на тепловые потери. Этот процесс в обязательном порядке должен происходить 1 раз в пять лет, что регламентируется Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях.

Ограничения ГВС коснутся всего города и продлятся с 6 по 12 июня включительно. Потребителей просят с пониманием отнестись к этим необходимым мерам.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?