В Южно-Сахалинске залатали уже 18 тысяч квадратов дорожных ям и ухабов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 тысяч кв.м. дефектов асфальта уже ликвидировали городские дорожники, расскзали ТИА "Острова" в региональном правительстве

Ход работ по ямочному ремонту проверил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Совместно с руководителями профильных структур администрации города, представителями дорожного совета и первым вице-мэром Александром Гринбергом он посетил перекресток ул. Лермонтова и ул. 1905 года.

Сегодня здесь ремонтная бригада завода им. Федотова завершила фрезирование. После чего началось асфальтирование. Закончить ремонтные мероприятия на этом перекрестке должны до конца рабочего дня, чтобы люди смогли вернуться домой после работы без помех на дороге. По требованию Сергея Надсадина текущий ремонт в Южно-Сахалинске должен производиться с учетом реального дорожного трафика и не доставлять неудобств горожанам.

- При организации такого вида работ необходимо учитывать частоту движения транспорта на конкретных улицах. Чтобы максимально не мешать людям, желательно производить ремонтные работы в вечернее, ночное и утреннее время. Кроме того, мне поступали жалобы от жителей на случаи, когда подрядная организация подготовила участок к работам, но приступила к ним только через продолжительный отрезок времени. Подобного допускать нельзя. Поручил руководству департамента дорожного хозяйства и благоустройства наладить более тщательный контроль за работами подрядных организаций, — подчеркнул Сергей Надсадин.

Текущий ремонт также выполняется и на центральных улицах областного центра. В частности, крупные перекрестки на ул. Сахалинской были отфрезированы заранее ночью, к их асфальтированию также планируется приступить сегодня в вечернее время. В ближайшее время работы будут также проведены на перекрестке ул. Дзержинского и ул. Карла Маркса.

- К нам поступали обращения от южносахалинцев, что дорожные работы в городе не некоторых улицах ведутся в час пик. Мэр нас выслушал и принял решение синхронизировать все ремонтные мероприятия с учетом реального трафика. Совершенно логичное решение. Ситуацию на каждой улице необходимо смотреть отдельно: учитывать близость домов к дороге, загруженность перекрестков и другие моменты, - рассказал председатель городского дорожного совета Валерий Ерохов.

Как доложил директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Боровик, основные работы по устранению аварийных ям на дорогах Южно-Сахалинска завершены. Устранено порядка 18 тыс. кв. метров дефектного покрытия.

Всего же по итогам мониторинга дорог до 10 июня предстоит устранить около 40 тысяч кв. метров дефектного асфальтобетонного покрытия. И в дальнейшем поддерживать улично-дорожную сеть в рамках летного текущего содержания.