В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка совместно с общественниками провели очередной мониторинг цен в одном из социальных магазинов сети "Народный" в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На сегодня в областной столице и планировочных районах действует 33 магазина эконом-формата, где реализуют социально значимые товары, наценка на стоимость которых не превышает 15% от оптовой цены. В этот перечень входит 43 наименования: хлеб, макаронные изделия, различные крупы, сахар, соль, чай, яйцо, масло, рыбные консервы, вареная колбаса, куры, говядина и свинина, а также ряд овощей и фруктов.

- Как правило, это небольшие магазины, но в них присутствуют все группы необходимых продовольственных товаров. Особенно удобно, что все они расположены в шаговой доступности - в каждом микрорайоне есть такой магазин, где можно купить продукты с минимальной наценкой. Мы, общественники, осуществляем независимый контроль, смотрим, чтобы все требования, предъявляемые к таким объектам торговли, соблюдались, – рассказала серебряный волонтер Валентина Шатилина.

Ознакомиться с перечнем социальных магазинов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3842. Список актуализируется. Для социальных магазинов также разработан ряд механизмов поддержки.