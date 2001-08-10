Волонтеры помогают жителям Поронайского района выбрать объекты благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства стартовало 15 апреля и продлится до 30 мая. На голосование вынесены дизайн-проекты для пространств, которые отобраны в Поронайском районе для благоустройства в 2023 году.

В Поронайске панируется благоустроить территорию места отдыха «Рефулеры». Эта территория находится на окраине города и является излюбленным местом отдыха горожан, как летом, так и зимой. Ежегодно в районе «Рефулеров» волонтеры обустраивают лыжню и снежные горки для детей, там же не раз проводились соревнования по лыжным гонкам. Именно поэтому эта территория была выбрана для участия в голосовании. Согласно проекту на территории планируется обустроить площадку для отдыха с беседками, лавочками и урнами. Также там появится парковка для автомобилей и площадка для сбора мусора.

Второй проект, вынесенный на голосование – территория в районе дома по улице Комсомольская, 16. Там предполагается обустроить сквер, который будет представлять собой зону отдыха со скамейками и пешеходными дорожками. Сквер будет находиться вдоль одного из участков улицы Комсомольской, которая получила новый облик благодаря капитальному ремонту. Работы по ремонту дороги строители планируют завершить в этом году. Новый сквер станет хорошим дополнением к обновленной улице.

О территориях для благоустройства и проектах рассказывают волонтеры, которые работают на улицах города и торговых центрах. Также через приложение добровольцы помогут желающим проголосовать за один понравившийся проект.

Напоминаем, что организаторами голосования выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Проголосовать за проект можно на платформе za.gorodsreda.ru, авторизовавшись через портал «Госуслуги».