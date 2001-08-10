Строительство первой очереди ЖК "Уюн" в Южно-Сахалинске идет с опережением графика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Об этом губернатору Валерию Лимаренко доложили в ходе инспекции строительной площадки, которая расположена в северной части островной столицы. Три семнадцатиэтажных дома планируется сдать в эксплуатацию в декабре этого года. В современные квартиры переедут 400 островных семей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Сахалинцы и курильчане достойны того, чтобы жить в комфортных домах. Поэтому мы поставили задачу – ежегодно строить на островах около 7 тысяч квартир. В рамках этой работы идет возведение микрорайона «Уюн». Строительство проходит быстро и профессионально, с опережением графика. Важно, что проектом предусмотрены школа и детские сады, общественные пространства и социальная инфраструктура. Квартиры одного из домов планируются предоставить в качестве арендных для работников социальной сферы. Также жилье было реализовано в рамках льготной ипотеки, предоставление которой продолжится и в дальнейшем, – подчеркнул глава региона.
Строительство первой очереди жилого комплекса «Уюн» началось в прошлом году. Сегодня на площадке идут работы по возведению монолитных конструкций стен и перекрытий. Одно из зданий получило уже 10 этажей, остальные – по 4. Общая площадь будущих квартир – более 17 тысяч квадратных метров.
– Квартиры в двух домах будут иметь предчистовую отделку – владельцам останется только поклеить обои и уложить напольное покрытие. Третий дом планируется сдать с уже выполненным ремонтом, – пояснил областной министр строительства Алексей Колеватых.
Сейчас завершается подготовка проектной документации на строительство еще 4 домов в ЖК «Уюн». К работам планируется приступить в мае этого года. Возведение многоэтажек завершат в следующем году. Плановый ввод следующего года составляет 70 тысяч квадратных метров. Однако в настоящий момент прорабатывается вопрос об увеличении объема до 120 тысяч.
Отметим, «Уюн парк» – масштабный проект, который объединит жилую застройку, социальные и инфраструктурные объекты, а также общественные пространства. Здесь появятся средняя общеобразовательная школа и детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс, детская поликлиника, парк и бульвары. В числе объектов ЖКХ и энергетики – локальные очистные сооружения, котельная и электрическая подстанция.
Всего в рамках реализации проекта «Уюн парк» на севере Южно-Сахалинска планируется возвести 300 тысяч квадратных метров жилья.
Напомним, Валерий Лимаренко поставил амбициозную задачу – вводить по 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Это около 7 тысяч квартир для сахалинцев и курильчан. Треть всего строящегося жилья на Сахалине и Курилах – арендное и социальное.
В нынешних условиях областные власти берут строительную сферу и вопросы помощи ей на особый контроль, поскольку она является не только одним крупнейших работодателей и налогоплатильщиков, но и обеспечивает загрузку многих других отраслей, в числе которых – транспортная и промышленная.
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