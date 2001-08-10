Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2022
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У юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение припая
10:24, | Новости общества Сахалина и Курил

24 марта в Южно-Сахалинске закроют для движения участок улицы Амурской

24 марта в Южно-Сахалинске закроют для движения участок улицы Амурской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Движение по ул. Амурской на пересечении с ул. Поповича будет ограничено 24 марта с 09.00 до 18.00. Ограничения связаны с ремонтными работами Сахалинской коммунальной компании, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Въезд на Амурскую будет возможен с ул. Ленина, со стороны аптеки №1 или с ул. Чехова, рядом с бизнес-центром «Сфера». При этом ул. Поповича будет полностью свободная для проезда.

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