Тихоокеанское
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17:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают на семинар по трудовым отношениям

Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают на семинар по трудовым отношениям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 22 марта, с 10.00 до 12.00 администрация Южно-Сахалинска проводит для субъектов малого и среднего предпринимательства города бесплатный семинар «Прекращение трудовых отношений с работниками: юридические аспекты, спорные моменты, судебная практика», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в городской администрации по адресу ул. Ленина, 173, 4 этаж, зал заседаний.

Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

1. Общие положения о прекращении трудовых отношений.

2. Прекращение трудовых отношений в связи с истечением срока трудового договора и по соглашению сторон.

3. Прекращение трудовых отношений в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника.

4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

5. Прекращение трудовых отношений по независящим от воли сторон основаниям.

6. Судебная практика рассмотрения споров в связи с увольнением.

Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на официальном сайте администрации города.

Справки по телефону: 300-594 (доб.1-5).

Мероприятие проходит в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы».

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