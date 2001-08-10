Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают на семинар по трудовым отношениям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во вторник, 22 марта, с 10.00 до 12.00 администрация Южно-Сахалинска проводит для субъектов малого и среднего предпринимательства города бесплатный семинар «Прекращение трудовых отношений с работниками: юридические аспекты, спорные моменты, судебная практика», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие состоится в городской администрации по адресу ул. Ленина, 173, 4 этаж, зал заседаний.
Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:
1. Общие положения о прекращении трудовых отношений.
2. Прекращение трудовых отношений в связи с истечением срока трудового договора и по соглашению сторон.
3. Прекращение трудовых отношений в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника.
4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
5. Прекращение трудовых отношений по независящим от воли сторон основаниям.
6. Судебная практика рассмотрения споров в связи с увольнением.
Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на официальном сайте администрации города.
Справки по телефону: 300-594 (доб.1-5).
Мероприятие проходит в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы».
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