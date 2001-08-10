В Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт улицы Украинской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активная фаза ремонтных работ, выполняющихся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», стартовала на участке от ул. Долинской до ул. Шлакоблочной. Всего до 1 сентября текущего года подрядной организации ГУДП «Экспромт» предстоит отремонтировать 1 км дорожного покрытия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, работы по капитальному ремонту второго этапа ул. Украинской стартовали в 2021 году, когда отремонтировали участок от базы совхоза «Тепличный» до ул. Долинской. В этом году предстоит выполнить работы от ул. Долинской до пр. Мира.

В прошлом году в рамках работ на втором этапе была замена дорожная одежда, частично переустроен ливневой коллектор на участке протяженностью 600 м, а также обустроено два слоя асфальтобетонного покрытия на 500 м дороги. С наступлением положительных температур планируется укладка третьего слоя.

Сейчас подрядчик приступил к работам по переустройству водопровода. В связи с этим, до 20 марта включительно на участке ул. Украинской от ул. Долинской до ул. Шлакоблочной закрыт сквозной проезд. Объезд возможен со стороны пр. Мира, а также улиц Ленина и Долинской.

Кроме того, до окончания ремонтных работ подрядчику на ремонтируемом участке предстоит обустроить с обеих сторон тротуары, установить уличное освещение. Также здесь оборудуют две автобусные остановки. Проезжая часть останется трехполосной.