Жителей Южно-Сахалинска просят убрать автомобили для расчистки дорожного полотна

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автомобилистов, оставивших транспорт вдоль пер. Озерного от ул. Детской до ул. Фабричной и на ул. Фабричной от пер. Озерного и до ул. Комсомольской, сегодня просят освободить свои автомобили от снежных заносов и убрать для расчистки территории. Завтра с 09.00 здесь будет производиться расчистка дорожного полотна, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Если сегодня убрать автомобили не представится возможным, тогда завтра к началу работ водителям необходимо быть у своих автомобилей и освободить территорию. После расчистки машины можно будет вернуть на места. На период уборки снега на указанных участках улиц будет работать ГИБДД. Сквозной проезд будет закрыт до окончания снегоочистительных работ.