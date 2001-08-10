Сахалинская санавиация в уходящем году почти не вылезала из неба

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Служба санитарной эвакуации в Сахалинской области перевыполнила годовой план по доставке пациентов в областной центр на 40%. Рост показателя связывают с необходимостью госпитализации «ковидных» больных, а также пациентов после инфарктов, инсультов и травм с жизнеугрожающим состоянием, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

335 раз поднимались в этом году врачи в небо, чтобы оперативно оказать помощь пациентам. Летающие медицинские бригады приземлялись и в самых удаленных населенных пунктах Сахалина, и на Курильских островах. Иногда за один рейс медики спасали нескольких человек. Всего в медучреждения областного центра в этом году были доставлены 557 человек. Пандемия коронавируса сказалась на работе всех медицинских служб. Количество ежедневных вызовов скорой помощи увеличилось с 220 до 400, справляться с таким потоком помогла единая диспетчерская служба.

– Ввод нового здания станции скорой помощи в Южно-Сахалинске стал драйвером для развития всей службы в регионе. По югу острова теперь действует единая диспетчерская. Операторы в режиме реального времени видят картину вызовов и координируют направление бригад, исходя из движения транспорта. Эта работа позволяет во многих случаях обеспечивать минимальное время доезда до больного. Сейчас ведется работа по подключению всех отделений скорой помощи острова к единой диспетчерской, – рассказал министр здравоохранения региона, главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по скорой помощи по Дальневосточному Федеральному округу Владимир Кузнецов.

Чтобы обеспечить работу экстренных служб, в регионе активно решают вопрос по укомплектованию кадрами. Показатель обеспеченности медицинскими работниками, оказывающими скорую помощь, в настоящее время составляет 9,8 человек на 10 тысяч населения.

– Это одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря этому мы можем комплектовать дополнительные бригады. Сейчас имеем реанимационную, в стадии комплектования – педиатрическая и психиатрическая, - уточнила главный врач станции скорой помощи Южно-Сахалинска Ирина Салахутдинова.

Усовершенствовать работу всех служб позволит внедрение медицинского электронного документооборота. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в следующем году во всех медучреждениях региона планируется перейти с бумажных на цифровые носители.

С начала года в сахалинские больницы купили 94 автомобиля и 60 единиц оборудования, в 12 медицинских учреждениях провели капитальный ремонт, начали строить 3 ФАПа и 5 врачебных амбулаторий. Эта системная работа будет продолжена и в 2022 году как за счет средств областного бюджета, так и за счет ресурсов, выделяемых в рамках нацпроекта, федеральным центром.