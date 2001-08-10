Сахалинская санавиация в уходящем году почти не вылезала из неба
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Служба санитарной эвакуации в Сахалинской области перевыполнила годовой план по доставке пациентов в областной центр на 40%. Рост показателя связывают с необходимостью госпитализации «ковидных» больных, а также пациентов после инфарктов, инсультов и травм с жизнеугрожающим состоянием, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
335 раз поднимались в этом году врачи в небо, чтобы оперативно оказать помощь пациентам. Летающие медицинские бригады приземлялись и в самых удаленных населенных пунктах Сахалина, и на Курильских островах. Иногда за один рейс медики спасали нескольких человек. Всего в медучреждения областного центра в этом году были доставлены 557 человек. Пандемия коронавируса сказалась на работе всех медицинских служб. Количество ежедневных вызовов скорой помощи увеличилось с 220 до 400, справляться с таким потоком помогла единая диспетчерская служба.
– Ввод нового здания станции скорой помощи в Южно-Сахалинске стал драйвером для развития всей службы в регионе. По югу острова теперь действует единая диспетчерская. Операторы в режиме реального времени видят картину вызовов и координируют направление бригад, исходя из движения транспорта. Эта работа позволяет во многих случаях обеспечивать минимальное время доезда до больного. Сейчас ведется работа по подключению всех отделений скорой помощи острова к единой диспетчерской, – рассказал министр здравоохранения региона, главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по скорой помощи по Дальневосточному Федеральному округу Владимир Кузнецов.
Чтобы обеспечить работу экстренных служб, в регионе активно решают вопрос по укомплектованию кадрами. Показатель обеспеченности медицинскими работниками, оказывающими скорую помощь, в настоящее время составляет 9,8 человек на 10 тысяч населения.
– Это одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря этому мы можем комплектовать дополнительные бригады. Сейчас имеем реанимационную, в стадии комплектования – педиатрическая и психиатрическая, - уточнила главный врач станции скорой помощи Южно-Сахалинска Ирина Салахутдинова.
Усовершенствовать работу всех служб позволит внедрение медицинского электронного документооборота. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в следующем году во всех медучреждениях региона планируется перейти с бумажных на цифровые носители.
С начала года в сахалинские больницы купили 94 автомобиля и 60 единиц оборудования, в 12 медицинских учреждениях провели капитальный ремонт, начали строить 3 ФАПа и 5 врачебных амбулаторий. Эта системная работа будет продолжена и в 2022 году как за счет средств областного бюджета, так и за счет ресурсов, выделяемых в рамках нацпроекта, федеральным центром.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:36 24 Декабря Мэрия Южно-Сахалинска ответила на вопросы, волнующие владельцев участков в СНТ
- 11:40 22 Декабря Пропавший на Сахалине подросток найден мертвым
11:52 23 Декабря Председатель думы Южно-Сахалинска подал в отставку
15:21 23 Декабря Ничего святого: неоднократно судимый 19-летний сахалинец дважды обокрал храм
16:40 7 Декабря Сахалинские депутаты считают, что решение о введении QR-кодов должен принимать губернатор
16:52 10 Декабря В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду
14:31 3 Декабря Начинающие мошенники на Сахалине отправятся под суд
11:34 16 Декабря Сахалинские учителя рассказали забавные случаи дистанционного обучения
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?