Сахалинский зоопарк в честь дня рождения разыграет призы между посетителями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 декабря островной зоопарк отметит свое 28-летие. Ежегодно в этот день проводится большая развлекательная программа. Не станет исключением и нынешний год. Для гостей подготовлены интересные мероприятия с участием аниматоров, розыгрыш ценных призов (подарочные сертификаты, аргамак, тюбинг, и многое другое). Участникам праздничного действа представится шанс уехать на аргамаке или выиграть сертификат в Центр семейных развлечений «STORYЯ» номиналом в 10000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в зоопарке.

Прием билетов на участие в розыгрыше пройдет с 11:00 до 14:20 в экспозиции «Приматы». Затем, в 14:30, лототрон с билетами перенесется на сценплощадку и закроется, а для участников начнется долгожданный розыгрыш.

В случае, если вы покинете пределы зооботанического парка до начала розыгрыша, в кассе вам выдадут талон, по которому вы сможете пройти на мероприятие до 14:30.

Провести свой выходной на ярком, веселом дне рождения с ростовыми куклами, массой развлечений и подарками на память от зоопарка сможет любой желающий. В завершении праздника можно будет угоститься горячим чаем с вкусным пирогом.

Праздничная программа 5 декабря:

11:00-14:20 – Прием билетов в лототрон для участников розыгрыша.

12:00-12:45 – Квест «Планета обезьян», экспозиция «Приматы»

14:00-14:30 – Развлекательное шоу с аниматорами (конкурсы, игры, флэшмобы), сценплощадка

14:30 – 15:00 – Розыгрыш призов.

15:15 – 16:00 – Чаепитие с пирогом.