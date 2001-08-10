В Южно-Сахалинске начинается голосование за дворы, которые отремонтируют в следующем году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 29 ноября в областном центре стартует сбор предложений от горожан для участие в программе «1000 дворов». Опрос будет проводиться на единой цифровой платформе обратной связи - ПОС Госуслуги до 5 декабря включительно. Горожанам предстоит ответить на несколько вопросов, касающихся их дворовых территорий. На основе этих данных будет сформирован окончательный список дворов, которые будут благоустроенны в рамках данной программы, рассказали ТИА "Острова" в городской админситрации.

Программа "1000 дворов" разработана и финансируется из федерального бюджета Минвостокразвития России. На эти цели Сахалинской области выделено 418 миллионов рублей на благоустройство 60 дворов. В перечень дворов, подлежащих благоустройству в следующем году, войдут пространства домов, жители которых наиболее активно голосовали и готовы взять на себя уход за территорией.

По результатам опроса жителей будут подведут итоги и сформирован перечень адресов, которые будут отремонтированы в 2022 году. Чем больше жителей дома примет участие в опросе, тем больше вероятность попасть в заветный список.

На втором этапе - с 6 по 12 декабря - администрация города перейдет к подготовке пакета документов, который должен быть представлен в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. К работам по воплощению пожеланий жителей подрядные организации смогут приступить уже весной будущего года.