Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На космодром "Восточный»", расположенный в Амурской области, доставили "Фрегат" для предстоящей лунной миссии. Как сообщает ИА "ПортАмур", разгонный блок прибыл на территорию космодрома на 10 ноября.

11 ноября в монтажно-испытательном корпусе специалисты приступили к работам по перекладке "Фрегата" и переводу его в режим хранения.

Автоматическую станцию к Луне можно будет запустить с 25 мая по 19 октября 2022 года. "Луна-25" может стать первой в истории современной России автоматической станцией, запущенной к земному спутнику. Предыдущий аппарат вышел в космос в 1976 году, сообщает агентство.