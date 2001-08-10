Валерий Лимаренко отправил Сергея Байдакова в Невельск, выслушивать проблемы местных жителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению губернатора Валерия Лимаренко во вторник, 26 октября, первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков посетит с рабочей поездкой Невельский район. В 14 часов начнется встреча с жителями. Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Встреча состоится в районном доме культуры имени Г. И. Невельского: улица Ленина, 54а. Там же, с 13 до 14 часов, руководители органов исполнительной власти островного региона и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Сергея Байдакова в Невельский район – посещение объектов ЖКХ, предприятий, а также контроль за ходом ремонта дорог и переселения из аварийного жилья.