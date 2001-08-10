Жителям Южно-Сахалинска напоминают о возможности отправить ребенка на кружки за счет государства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всего более 20 тысяч заявлений на активацию сертификатов дополнительного образования поступило от южносахалинцев. Активировано в настоящий момент порядка 19 тысяч. Инициатива реализуется в рамках национального проекта "Образование", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, сертификат - это реестровая запись с уникальным номером о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования. Его могут получить дети от 5 до 18 лет. Ознакомиться со всеми учреждениями и программами дополнительного образования можно на портале "Навигатор".
Чтобы получить сертификат, родителю, либо обучающемуся старше 14 лет необходимо зайти в личный кабинет системы АИС "Сетевой город" в раздел "Персональные настройки" и скачать файл сертификата с его уникальным номером.
Далее нужно прийти в образовательную организацию, которую посещает ребенок - школу или детский сад и заполнить заявление и согласие, вписав номер сертификата. Отметим, что родители детей, не посещающих детский сад, подают документы в ближайший по месту проживания. В течение 13 рабочих дней сертификат будет активирован.
Как использовать сертификат дополнительного образования?
- По указанным в электронном сертификате логину и паролю зайдите на портал Навигатор 65.pfdo.ru;
- Выберите дополнительную общеобразовательную программу из соответствующего реестра, в левой части карточки программы нажмите на кнопку "Записаться" и оформите заявку на зачисление;
- Придите в выбранную образовательную организацию, оформите заявление на зачисление ребенка и заключите договор на обучение;
- После выбора программы часть часов с сертификата будут списаны, остаток можно будет использовать для выбора другой программы;
- При выборе программы из реестра значимых программ после освоения основного номинала сертификата у вас появятся дополнительные 6 часов;
- Оплата за счет средств родителя предполагается только в том случае, если остаток часов на сертификате меньше, чем объем часов в неделю в выбранной вами программе, либо если программа находится в реестре платных программ.
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