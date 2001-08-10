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Кофемашины Nuova Simonelli — ваш надежный бариста
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кофемашины необычайно популярны: их приобретают домой, устанавливают в офисах, предлагают чашечку кофе в салонах красоты и парикмахерских. Кофейный бизнес процветает — кофейни и маленькие кафешки покупают кофемашины или берут их в аренду. И, конечно, все хотят выбрать лучший автомат для того, чтобы варить самый вкусный напиток.
Для всех вариантов использования подходит кофемашина Nuova Simonelli итальянского производителя. Итальянцы знают толк в кофе, и продукция бренда отличается высоким качеством, позволяющим варить самые вкусные, изысканные и традиционные виды напитка.
Какие машины выпускает бренд Nuova Simonelli
Современные аппараты представлены тремя видами:
- полуавтоматической моделью. Используются для приготовления индивидуальных рецептов, так как дозировка всех компонентов производится вручную, по вашему вкусу;
- автоматической моделью. Позволяют готовить разные напитки, имеют встроенную функцию дозировки воды;
- суперавтоматической. Здесь от пользователя требуется только нажатие выбранной кнопки, остальное машина сделает сама. Она имеет одну или две встроенные кофемолки, мгновенно осуществляет помол и варит различные виды кофе, в зависимости от программы.
Процесс готовки напитка занимает несколько десятков секунд. Эспрессо, американо, латте, макиато, лунго и другие виды кофе получаются безупречными за счет применения инновационных технологий.
Оснащение кофемашин
Для получения красивой пенки при варке капучино, латте, макиато машины оснащены встроенными паровыми кранами с системами Easy или Turbo Cream, нагревающими молоко до нужной температуры и взбивающие его. Пенка получается плотная или нежная, с идеальной консистенцией.
В традиционных машинах применяется система предварительного заваривания (SIS), использование которой гарантирует образцовую экстракцию напитка.
Система ТЗ позволяет независимо друг от друга программировать температуру воды в паровом бойлере, в бойлерах кофейных групп и самой группы. Это позволяет использовать несколько блендов.
Для всех моделей характерна эргономичная, понятная панель управления, причем панель может быть как механической, так и электронной. Также присутствует экономайзер горячей воды.
Производятся агрегаты Nuova Simonelli из экологичных безопасных материалов, рассчитаны на долгую, непрерывную качественную работу, надежные в эксплуатации, эргономичные. Широкий модельный ряд позволяет подобрать машину для пользователей с любыми финансовыми возможностями.
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