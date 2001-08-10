Кофемашины Nuova Simonelli — ваш надежный бариста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кофемашины необычайно популярны: их приобретают домой, устанавливают в офисах, предлагают чашечку кофе в салонах красоты и парикмахерских. Кофейный бизнес процветает — кофейни и маленькие кафешки покупают кофемашины или берут их в аренду. И, конечно, все хотят выбрать лучший автомат для того, чтобы варить самый вкусный напиток.

Для всех вариантов использования подходит кофемашина Nuova Simonelli итальянского производителя. Итальянцы знают толк в кофе, и продукция бренда отличается высоким качеством, позволяющим варить самые вкусные, изысканные и традиционные виды напитка.

Какие машины выпускает бренд Nuova Simonelli

Современные аппараты представлены тремя видами:

полуавтоматической моделью. Используются для приготовления индивидуальных рецептов, так как дозировка всех компонентов производится вручную, по вашему вкусу;

автоматической моделью. Позволяют готовить разные напитки, имеют встроенную функцию дозировки воды;

суперавтоматической. Здесь от пользователя требуется только нажатие выбранной кнопки, остальное машина сделает сама. Она имеет одну или две встроенные кофемолки, мгновенно осуществляет помол и варит различные виды кофе, в зависимости от программы.

Процесс готовки напитка занимает несколько десятков секунд. Эспрессо, американо, латте, макиато, лунго и другие виды кофе получаются безупречными за счет применения инновационных технологий.

Оснащение кофемашин

Для получения красивой пенки при варке капучино, латте, макиато машины оснащены встроенными паровыми кранами с системами Easy или Turbo Cream, нагревающими молоко до нужной температуры и взбивающие его. Пенка получается плотная или нежная, с идеальной консистенцией.

В традиционных машинах применяется система предварительного заваривания (SIS), использование которой гарантирует образцовую экстракцию напитка.

Система ТЗ позволяет независимо друг от друга программировать температуру воды в паровом бойлере, в бойлерах кофейных групп и самой группы. Это позволяет использовать несколько блендов.

Для всех моделей характерна эргономичная, понятная панель управления, причем панель может быть как механической, так и электронной. Также присутствует экономайзер горячей воды.

Производятся агрегаты Nuova Simonelli из экологичных безопасных материалов, рассчитаны на долгую, непрерывную качественную работу, надежные в эксплуатации, эргономичные. Широкий модельный ряд позволяет подобрать машину для пользователей с любыми финансовыми возможностями.