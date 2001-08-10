Чем привлекательны программы студенческого обмена
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Международные программы по академическому обмену позволяют её участникам на определённом временном участке образовываться на территории зарубежного ВУЗа, являющегося партнёром. Участие в данной программе не обязывает студента уходить в академический отпуск: он продолжит обучаться со своим курсом после приезда из-за рубежа. Все достижения и отметки будут указаны в последствие в выданном дипломе.
Привлекательность этих программ обосновывается следующими преимуществами:
- Возможность знакомства с культурами других стран;
- Расширение круга общения;
- Получение учебной и производственной практики в академической среде международного уровня;
- Более широкие перспективы карьерного роста;
- совершенствование навыков командной работы, развитие коммуникационных способностей;
- Совершенствование знаний иностранных языков.
Программы по обмену студентами это хорошая возможность расширить свой кругозор. Поучаствовать в такой программе желает большинство студентов.
Реализация программы по обмену
Международный академический обмен имеет свою чёткую организацию. Хотя каких-то определённых сроков здесь не устанавливается — это может быть полный семестр или даже два.
Процесс обмена студентами выполняется путём переезда учащегося в зарубежный ВУЗ с целью получения учебного и производственного опыта от сверстников и педагогического состава.
При этом студент проживает на территории иностранного государства, бронируя комнату в университетском общежитии или снимая квартиру у местных жителей.
Участие в программе студенческого обмена позволит молодому человеку познать иностранную культуру, манеру общения местных жителей, их менталитет. Тем более, что появились проекты, которые дают возможность не только получать теоретические знания, на и осуществлять практическую деятельность.
Страны, в которых распространены программы по обмену
В Евросоюзе активно развивают обмен между образовательными учреждениями успешными студентами. Самыми передовыми в этом отношении странами являются Германия, Испания и Франция. Финансирование проектов осуществляется высшим учебным заведением, из которого пребывает ученик, а также Евросоюзом.
В последние годы произошла активизации программ студенческого обмена из азиатских стран, в первую очередь это касается Японии и Кореи. Желающим поучаствовать в этих проектах следует обратиться в посольства данных стран.
Перспективным направлением продолжают оставаться Соединённые Штаты Америки, которые предлагают поучаствовать в программе work and traveling, реализующей желанную мечту многих побывать на американской территории в течение определённого промежутка времени, при этом работая в США. Длительность проекта составляет 5 месяцев, один из которых студент может потратить на ознакомительную поездку по стране.
Что понадобится для участия в международном проекте
Оказаться в числе участников программы по студенческому обмену можно лишь в результате конкурса, в рамках которого студент будет оцениваться по следующим критериям:
- Хорошая дисциплина и успеваемость учащегося;
- Удовлетворительное психическое и физическое состояние, которое позволит в короткие сроки адаптироваться к условиям новой страны;
- Хорошее владение государственным языком того государства, на территорию которого планируется поездка.
На устройство на работу в США в рамках студенческого обмена, с вакансиями которых можно ознакомиться здесь https://workandtravel.ru/JobOffers, соискателю ещё потребуется пройти индивидуальное собеседование.
При планировании поездки в рамках студенческого обмена следует также подготовить следующие документы:
- Медицинская справка, подтверждающая удовлетворительное состояние здоровья и годность к учёбе;
- Студенческая виза от государства, куда планируется поездка;
- Ксерокопия паспорта;
- Международный сертификат об уровне владения иностранным языком;
- Аттестат об успеваемости в своём ВУЗе.
Затраты на участие в самой популярной программе студенческого обмена США, раскрывает этот источник - https://workandtravel.ru/about. Отдачей от участия в этой программе для российских и казахских студентов должно стать улучшение навыков коммуникации и владения иностранным языком, а также повышение конкурентоспособности на трудовом рынке.
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