Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2022
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14:09, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Чем привлекательны программы студенческого обмена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международные программы по академическому обмену позволяют её участникам на определённом временном участке образовываться на территории зарубежного ВУЗа, являющегося партнёром. Участие в данной программе не обязывает студента уходить в академический отпуск: он продолжит обучаться со своим курсом после приезда из-за рубежа. Все достижения и отметки будут указаны в последствие в выданном дипломе.

Привлекательность этих программ обосновывается следующими преимуществами:

  • Возможность знакомства с культурами других стран;
  • Расширение круга общения;
  • Получение учебной и производственной практики в академической среде международного уровня;
  • Более широкие перспективы карьерного роста;
  • совершенствование навыков командной работы, развитие коммуникационных способностей;
  • Совершенствование знаний иностранных языков.

Программы по обмену студентами это хорошая возможность расширить свой кругозор. Поучаствовать в такой программе желает большинство студентов.

Реализация программы по обмену

Международный академический обмен имеет свою чёткую организацию. Хотя каких-то определённых сроков здесь не устанавливается — это может быть полный семестр или даже два.

Процесс обмена студентами выполняется путём переезда учащегося в зарубежный ВУЗ с целью получения учебного и производственного опыта от сверстников и педагогического состава.

При этом студент проживает на территории иностранного государства, бронируя комнату в университетском общежитии или снимая квартиру у местных жителей.

Участие в программе студенческого обмена позволит молодому человеку познать иностранную культуру, манеру общения местных жителей, их менталитет. Тем более, что появились проекты, которые дают возможность не только получать теоретические знания, на и осуществлять практическую деятельность.

Страны, в которых распространены программы по обмену

В Евросоюзе активно развивают обмен между образовательными учреждениями успешными студентами. Самыми передовыми в этом отношении странами являются Германия, Испания и Франция. Финансирование проектов осуществляется высшим учебным заведением, из которого пребывает ученик, а также Евросоюзом.

В последние годы произошла активизации программ студенческого обмена из азиатских стран, в первую очередь это касается Японии и Кореи. Желающим поучаствовать в этих проектах следует обратиться в посольства данных стран.

Перспективным направлением продолжают оставаться Соединённые Штаты Америки, которые предлагают поучаствовать в программе work and traveling, реализующей желанную мечту многих побывать на американской территории в течение определённого промежутка времени, при этом работая в США. Длительность проекта составляет 5 месяцев, один из которых студент может потратить на ознакомительную поездку по стране.

Что понадобится для участия в международном проекте

Оказаться в числе участников программы по студенческому обмену можно лишь в результате конкурса, в рамках которого студент будет оцениваться по следующим критериям:

  • Хорошая дисциплина и успеваемость учащегося;
  • Удовлетворительное психическое и физическое состояние, которое позволит в короткие сроки адаптироваться к условиям новой страны;
  • Хорошее владение государственным языком того государства, на территорию которого планируется поездка.

На устройство на работу в США в рамках студенческого обмена, с вакансиями которых можно ознакомиться здесь https://workandtravel.ru/JobOffers, соискателю ещё потребуется пройти индивидуальное собеседование.

При планировании поездки в рамках студенческого обмена следует также подготовить следующие документы:

  • Медицинская справка, подтверждающая удовлетворительное состояние здоровья и годность к учёбе;
  • Студенческая виза от государства, куда планируется поездка;
  • Ксерокопия паспорта;
  • Международный сертификат об уровне владения иностранным языком;
  • Аттестат об успеваемости в своём ВУЗе.

Затраты на участие в самой популярной программе студенческого обмена США, раскрывает этот источник - https://workandtravel.ru/about. Отдачей от участия в этой программе для российских и казахских студентов должно стать улучшение навыков коммуникации и владения иностранным языком, а также повышение конкурентоспособности на трудовом рынке.

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