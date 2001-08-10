Чем привлекательны программы студенческого обмена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международные программы по академическому обмену позволяют её участникам на определённом временном участке образовываться на территории зарубежного ВУЗа, являющегося партнёром. Участие в данной программе не обязывает студента уходить в академический отпуск: он продолжит обучаться со своим курсом после приезда из-за рубежа. Все достижения и отметки будут указаны в последствие в выданном дипломе.

Привлекательность этих программ обосновывается следующими преимуществами:

Возможность знакомства с культурами других стран;

Расширение круга общения;

Получение учебной и производственной практики в академической среде международного уровня;

Более широкие перспективы карьерного роста;

совершенствование навыков командной работы, развитие коммуникационных способностей;

Совершенствование знаний иностранных языков.

Программы по обмену студентами это хорошая возможность расширить свой кругозор. Поучаствовать в такой программе желает большинство студентов.

Реализация программы по обмену

Международный академический обмен имеет свою чёткую организацию. Хотя каких-то определённых сроков здесь не устанавливается — это может быть полный семестр или даже два.

Процесс обмена студентами выполняется путём переезда учащегося в зарубежный ВУЗ с целью получения учебного и производственного опыта от сверстников и педагогического состава.

При этом студент проживает на территории иностранного государства, бронируя комнату в университетском общежитии или снимая квартиру у местных жителей.

Участие в программе студенческого обмена позволит молодому человеку познать иностранную культуру, манеру общения местных жителей, их менталитет. Тем более, что появились проекты, которые дают возможность не только получать теоретические знания, на и осуществлять практическую деятельность.

Страны, в которых распространены программы по обмену

В Евросоюзе активно развивают обмен между образовательными учреждениями успешными студентами. Самыми передовыми в этом отношении странами являются Германия, Испания и Франция. Финансирование проектов осуществляется высшим учебным заведением, из которого пребывает ученик, а также Евросоюзом.

В последние годы произошла активизации программ студенческого обмена из азиатских стран, в первую очередь это касается Японии и Кореи. Желающим поучаствовать в этих проектах следует обратиться в посольства данных стран.

Перспективным направлением продолжают оставаться Соединённые Штаты Америки, которые предлагают поучаствовать в программе work and traveling, реализующей желанную мечту многих побывать на американской территории в течение определённого промежутка времени, при этом работая в США. Длительность проекта составляет 5 месяцев, один из которых студент может потратить на ознакомительную поездку по стране.

Что понадобится для участия в международном проекте

Оказаться в числе участников программы по студенческому обмену можно лишь в результате конкурса, в рамках которого студент будет оцениваться по следующим критериям:

Хорошая дисциплина и успеваемость учащегося;

Удовлетворительное психическое и физическое состояние, которое позволит в короткие сроки адаптироваться к условиям новой страны;

Хорошее владение государственным языком того государства, на территорию которого планируется поездка.

На устройство на работу в США в рамках студенческого обмена, с вакансиями которых можно ознакомиться здесь https://workandtravel.ru/JobOffers, соискателю ещё потребуется пройти индивидуальное собеседование.

При планировании поездки в рамках студенческого обмена следует также подготовить следующие документы:

Медицинская справка, подтверждающая удовлетворительное состояние здоровья и годность к учёбе;

Студенческая виза от государства, куда планируется поездка;

Ксерокопия паспорта;

Международный сертификат об уровне владения иностранным языком;

Аттестат об успеваемости в своём ВУЗе.

Затраты на участие в самой популярной программе студенческого обмена США, раскрывает этот источник - https://workandtravel.ru/about. Отдачей от участия в этой программе для российских и казахских студентов должно стать улучшение навыков коммуникации и владения иностранным языком, а также повышение конкурентоспособности на трудовом рынке.