Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные соревнования по тхэквондо МФТ, посвящённые Дню защитника отечества и поддержке воинов, участвующих в зоне СВО, прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе регионального минспорта.

Состязания собрали 120 спортсменов, представляющих Холмск, Чехов, Томари, Оху и областной центр.

Юных тхэквондистов помимо поединков ожидали разбивание досок и туль 12 упражнений.

По итогам соревнований победителями в своих возрастных категориях в поединках стали Дмитрий Медведев, Александр Торговых, Владимир Зарубайко, Денис Ли, Никита Болдаков, Майкл Воронков, Матвей Джавашвили, Леонид Мамкин, Иван Плошко и Юрий Фартушный.

В разбивании досок лучшими стали Илья Долгих, Кирилл Михальцов и Максим Ше.

Милана Ахимова и Кирилл Михальцов заняли первые места в дисциплине «туль 12 упражнений».

Президент РФ Владимир Путин на протяжении долгих лет выступает за популяризацию различных видов единоборств среди жителей России всех возрастов. Сам глава государства является обладателем чёрного пояса 8 дана по дзюдо, чёрного пояса 9 дана по тхэквондо и 8 дана по кёкусин-кан каратэ-до.