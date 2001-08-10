Пожарные ликвидировали возгорание в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 ноября в 12:08 диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусорного контейнера по адресу: ул. Крузенштерна, 4. Пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту его прибытия контейнер горел на площади 1 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 12:15, а в 12:17 полностью ликвидирован. В тушении участвовали 5 сотрудников и 1 единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.