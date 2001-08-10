В Холмске горел строительный мусор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 ноября в 10:05 диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании строительного мусора в Холмске по адресу ул. Молодежная, 27. Пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту их прибытия мусор горел на площади 10 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 10:21, а в 10:42 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 7 сотрудников и единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.