"Выскочили, ничего не захватив с собой": в Аниве сгорел дом на три семьи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Аниве вечером 24 мая произошел страшный пожар, в результате которого сгорел дом, где проживали три семьи. Одна из семей имеет ребенка-инвалида, в других семьях также есть несовершеннолетние дети. В момент возгорания все люди, испугавшись, выбежали из дома, не успев ничего собрать с собой, сообщает astv.ru.

Пожарные и жильцы сделали все возможное, чтобы спасти какие-то вещи из обгоревшего здания. В данный момент семьям, пострадавшим в результате возгорания, срочно требуется одежда.

Информация о необходимых размерах:

Семья №1:

Мама: женская одежда размера 44-46, обувь размера 37-38;

Девочка (7 лет): на рост 134, обувь размера 32;

Бабушка: женская одежда размера 58-60.

Семья №2:

Бабушка: женская одежда на рост 146, обувь размера 35-36;

Мама: женская одежда на рост 156, обувь размера 37-38;

Девочка (4 года): одежда на рост 110, обувь размера 26-27;

Девочка (10 лет): одежда на рост 150, обувь размера 36-37;

Мальчик (13 лет): одежда на рост 160, обувь размера 40-41.

Семья №3:

Девочка (14 лет): необходима ортопедическая обувь размера - 36;

Мама, папа: попробуют восстановить вещи своими силами.

Если у вас есть ненужные вещи, соответствующие указанным размерам, пожалуйста, принесите их по адресу:

Анива, ТЦ "Фестиваль", 2 этаж, офис "Касса взаимопомощи деньги людям".

Режим работы:

С понедельника по пятницу: с 9 до 18, обед с 14 до 15;

Суббота-воскресенье - с 9 до 16 без обеда.