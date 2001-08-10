"Выскочили, ничего не захватив с собой": в Аниве сгорел дом на три семьи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Аниве вечером 24 мая произошел страшный пожар, в результате которого сгорел дом, где проживали три семьи. Одна из семей имеет ребенка-инвалида, в других семьях также есть несовершеннолетние дети. В момент возгорания все люди, испугавшись, выбежали из дома, не успев ничего собрать с собой, сообщает astv.ru.
Пожарные и жильцы сделали все возможное, чтобы спасти какие-то вещи из обгоревшего здания. В данный момент семьям, пострадавшим в результате возгорания, срочно требуется одежда.
Информация о необходимых размерах:
Семья №1:
Мама: женская одежда размера 44-46, обувь размера 37-38;
Девочка (7 лет): на рост 134, обувь размера 32;
Бабушка: женская одежда размера 58-60.
Семья №2:
Бабушка: женская одежда на рост 146, обувь размера 35-36;
Мама: женская одежда на рост 156, обувь размера 37-38;
Девочка (4 года): одежда на рост 110, обувь размера 26-27;
Девочка (10 лет): одежда на рост 150, обувь размера 36-37;
Мальчик (13 лет): одежда на рост 160, обувь размера 40-41.
Семья №3:
Девочка (14 лет): необходима ортопедическая обувь размера - 36;
Мама, папа: попробуют восстановить вещи своими силами.
Если у вас есть ненужные вещи, соответствующие указанным размерам, пожалуйста, принесите их по адресу:
Анива, ТЦ "Фестиваль", 2 этаж, офис "Касса взаимопомощи деньги людям".
Режим работы:
С понедельника по пятницу: с 9 до 18, обед с 14 до 15;
Суббота-воскресенье - с 9 до 16 без обеда.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:45 19 Мая На Сахалине и Курилах стартовал "Фестиваль Первых"
13:38 19 Мая В южно-сахалинском детском саду "Чебурашка" организовали теплый прием для бойцов СВО
17:18 19 Мая Бизнес-миссия Южно-Сахалинска посетила Ленинский район города Минска
17:25 19 Мая Южносахалинка Нина Харенко отметила 101-ый день рождения
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
16:13 2 Мая Южносахалинские школы присоединяются к Всероссийской акции "Стена Памяти"
09:20 5 Мая "Россия" с июля запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск
17:23 5 Мая Лыжную базу на улице Венской в Южно-Сахалинске начали капитально ремонтировать
Выбор редакции
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?