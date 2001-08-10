Тихоокеанское
информационное агентство
24 Ноября 2022
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10:17, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Девочка попала под машину в Охе, перебегая дорогу на красный свет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе на регулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Блюхера 33-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Surf», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекала проезжую часть на запрещающий (красный) сигнал светофора, рассказали ТИА "Острова" в сахалиснкой автоинспекции.

В результате происшествия 10-летняя девочка получили травмы.

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