Тихоокеанское
информационное агентство
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10:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине автолюбитель пошел на обгон в запрещенном месте и совершил двойное ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Ногликском районе 52-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser», двигался по автодороге Южно-Сахалинск - Оха в северном направлении. На 601 км водитель, в нарушение требований дорожного знака «Обгон запрещен», выехал на полосу встречного движения, не учел боковой интервал и совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем «УАЗ Патриот», после чего совершил столкновение с автомобилем «Isuzu Wizard», который двигался во встречном направлении, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспкции.

В результате ДТП 55-летняя женщина-пассажир автомобиля «Isuzu Wizard», получила травмы.

На месте происшествия выявлены неудовлетворительные дорожные условия, дорога была скользской.

По данному факту проводится проверка.

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