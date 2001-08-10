На Сахалине задержали браконьера с симой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 мая при несении службы инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу, когда на участке автомобильной дороги сообщением «Южно-Сахалинск — Холмск» 22 км + 700 м был остановлен автомобиль иностранного производства. В ходе проверки документов выяснилось, что иномаркой управлял 61-летний мужчина, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

При досмотре автомобиля полицейские обнаружили особи рыбы семейства лососевые вида сима и орудия лова.

В ходе проведённой проверки установлено, что 27 мая указанный гражданин, достоверно зная, что вылов рыбы семейства лососёвых вида сима в местах нереста и на миграционных путях к ним сетевыми полотнами запрещён без наличия соответствующей лицензии, находясь на правом берегу реки Урюм, от автомобильного моста – 1,5 км вверх по течению, которая является местом нереста рыбы семейства лососёвых вида сима, используя запрещенные орудия лова (две ставные сети), незаконно выловил 11 экземпляров рыбы семейства лососевых - сима.

Своими действиями гражданин причинил ущерб государству на общую сумму более 55 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.