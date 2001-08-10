С 1 января сахалинским детям с тяжелыми заболеваниями будут оплачивать перелет к месту лечения и обратно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правительство РФ расширило возможность бесплатных авиаперелетов для тяжело больных детей. С 1 января 2023 года дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплатно летать до места лечения и обратно, сообщает astv.ru.
Решение касается детей-инвалидов, проходящих противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находящихся на гемодиализе. Правило о бесплатных авиабилетах будет распространяться на их родителей или сопровождающих.
Бесплатный перелёт представят:
- если дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте занимает более 12 часов;
- если дорога составляет более 1 тысячи км.
Сахалинская область подпадает под эти условия.
Авиаперелет к месту лечения входит в набор социальных услуг, в который также включены лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных электропоездах.
Как сообщает пресс-служба правительства, такое правило в рамках выполнения поручения президента.
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