С 1 января сахалинским детям с тяжелыми заболеваниями будут оплачивать перелет к месту лечения и обратно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правительство РФ расширило возможность бесплатных авиаперелетов для тяжело больных детей. С 1 января 2023 года дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплатно летать до места лечения и обратно, сообщает astv.ru.

Решение касается детей-инвалидов, проходящих противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находящихся на гемодиализе. Правило о бесплатных авиабилетах будет распространяться на их родителей или сопровождающих.

Бесплатный перелёт представят:

- если дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте занимает более 12 часов;

- если дорога составляет более 1 тысячи км.

Сахалинская область подпадает под эти условия.

Авиаперелет к месту лечения входит в набор социальных услуг, в который также включены лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных электропоездах.

Как сообщает пресс-служба правительства, такое правило в рамках выполнения поручения президента.