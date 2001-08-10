"Горный воздух" получит развитие по модели интегрированного курорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соглашение о сотрудничестве между правительством Сахалинской области и группой компании MANTERA подписано на полях ВЭФ 2022, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Горнолыжный курорт «Горный воздух», расположенный в непосредственной близости от Южно-Сахалинска, считается лучшим горнолыжным курортом в Дальневосточном федеральном округе. Сегодня общая протяженность трасс составляет 35 километров.

- Нам удалось привлечь к сотрудничеству по развитию курорта крупного игрока на этом рынке. Группа компаний MANTERA участвовала в создании горнолыжной инфраструктуры олимпийского Сочи и сейчас эффективно управляет интегрированным Курортом Красная Поляна. Теперь этот огромный опыт будет использован на Сахалине. Компания планирует инвестировать средства в создание объектов гостиничной и туристической инфраструктуры на «Горном воздухе». Наш регион получит дополнительный приток туристов и инвестиций, рост поступлений в бюджет, а также современные объекты, которыми будут пользоваться не только гости со всей России, но и жители региона, - сказал Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

- Подход к развитию курорта будет комплексным, модель интегрированного курорта станет драйвером туристического развития региона. Горнолыжный курорт, который работает круглогодично – это не только разнообразная отельная инфраструктура и трассы, но и рестораны, сервисы, событийные мероприятия, которые управляются в единой концепции. Считаю, что на Сахалине можно получить продукт, очень конкурентный не только на азиатском рынке, но и во всей России. Это может быть второй Сочи, - сказал Александр Ткачев, бенефициар группы компаний MANTERA.