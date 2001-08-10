Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июля 2022
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На Сахалине меняется расписание пригородных поездов
15:13, | Новости общества Сахалина и Курил

Высокая пожарная опасность прогнозируется на территории двух районов Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10-12 июля на территории Охинского и Смирныховского районов прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности), сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности, Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям области соблюдать простые правила безопасности.

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