В 2022 году на Сахалине и Курилах уже ликвидировали пятерых медведей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2022 году охотоведы ликвидировали пятерых медведей на Сахалине и Курилах. Косолапые угрожали безопасности жителей Холмского, Макаровского и Курильского районов. Всего же с начала "медвежьего сезона" в островном регионе принято восемь решений о вынужденном отстреле хищников, сообщили в областном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.
В ведомстве напомнили, что медведи часто становятся опасными по вине людей, которые не соблюдают меры предосторожности: разбрасывают отходы вблизи жилищ или подкармливают косолапых.
По словам заместителя руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства Данилы Дударева, самый надёжный способ не пострадать от лап медведей – избегать встречи с ним.
- Характер каждого медведя индивидуален, поэтому предугадать его действия практически невозможно. Научить человека правильно себя вести при встрече с медведем тоже очень сложно, ведь в экстремальной ситуации страх заставляет действовать интуитивно, а не по инструкции, - предупредил Дударев.
Он напомнил, что бурый медведь выносливый, быстрый, хорошо плавает и лазает по деревьям, но при этом слеповат и боится человека. Если вас будет хорошо слышно в лесу, хищник, скорее всего, уйдёт.
Если встреча всё-таки состоялась, Дударев советует не бежать, а медленно удаляться и не смотреть зверю в глаза.
В прошлом году на Сахалине и Курилах отстрелили 41 медведя. Больше всего косолапых ликвидировали в Долинском районе – девять особей.
Дударев добавил, что популяция бурого медведя в Сахалинской области снижается с 2017 года. Тогда на островах обитали примерно 4500 особей, 120 из которых пришлось вынужденно отстрелить. Осенью прошлого года в регионе насчитывалось 3800 медведей. Их максимальная плотность зарегистрирована на Итурупе – 1,498 на десять квадратных километров. Это значение очень близко к максимально допустимому (1,5 на 10 кв. км), когда специалисты принимают решение о регулировании численности популяции даже в отсутствие прямой угрозы для людей.
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