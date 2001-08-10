Валерий Лимаренко встретится с жителями Ново-Александровска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор посетит планировочный район Южно-Сахалинска с рабочей поездкой во вторник, 23 ноября. В 16:00 состоится встреча главы региона с жителями. Место проведения – МБУ Центр народной культуры «Радуга», ул. 2-ая Красносельская, 14. Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Перед этим, с 15 до 16 часов, там же руководители региональных органов исполнительной власти и сотрудники местной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко в Ново-Александровск также – посещение объектов сфер здравоохранения, ЖКХ, контроль за ходом ремонта дорог.