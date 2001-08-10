Более 300 спортсменов приняли участие в фестивале тхэквондо в Анивском округе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Троицкое Анивского муниципального округа завершился фестиваль по тхэквондо ВТФ "Кубок мэра Анивского муниципального округа". Более 300 спортсменов из шести городов Сахалинской области боролись за победу в двух дисциплинах: "Керуги" (спарринг) и "Земита" (количество и сила ударов).

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, соревнования прошли в новом спортивном комплексе местной спортивной школы. Участники из Долинска, Холмска, Невельска, Корсакова, Анивы и Южно-Сахалинска продемонстрировали высокий уровень мастерства и спортивный дух.

По итогам фестиваля команда из Южно-Сахалинска завоевала золотые медали. Серебро досталось спортсменам из Корсакова, а бронзу разделили представители Анивы и Невельска. Организаторы отметили, что фестиваль стал важным событием для развития тхэквондо в регионе и укрепления спортивных связей между городами.