Subaru Legacy съехал с трассы на дороге Южно-Сахалинск - Оха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 500-м километре автодороги Южно-Сахалинск-Оха водитель Subaru Legacy не справился с управлением и съехал с трассы. К счастью, находившиеся в автомобиле три человека не пострадали, сообщает ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Инцидент произошел вечером 3 августа. В 23:51 диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о ДТП, и уже через пять минут к месту происшествия прибыл расчет ПСЧ №41 из поселка Тымовское. Пять спасателей на одном автомобиле оперативно выехали на место аварии.

Спасатели тщательно осмотрели место происшествия и сам автомобиль. Специалисты отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возможное короткое замыкание. Убедившись, что автомобиль не представляет опасности, спасатели вернулись в подразделение. Дорожные службы приступили к организации эвакуации транспортного средства с места происшествия.