Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2024
Сейчас 00:15
103,79|108,87|66,91
На Сахалине задержан иностранец, находящийся на острове по подложным документам
08:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске сбили пешехода

В Холмске сбили пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 ноября 2024 года в 16 часов 50 минут в районе дома № 25 по ул. Молодежной города Холмска произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

По предварительным данным, 32-летняя водитель, управляя автомобилем «Toyota Corolla Axio», двигаясь с востока на запад, не выдержала боковой интервал и допустила наезд на 40-летнего мужчину, двигавшегося по краю проезжей части навстречу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход получил травмы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?