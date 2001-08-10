Жителя Хакассии в Охинском районе обидела женщина, а он от обиды зарезал знакомого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинская городская прокуратура направила в городской суд уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской прокуратуре.

Заместитель Охинского городского прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Органом следствия установлено, что в сентябре 2023 года ранее судимый житель Республики Хакасия находился на рыболовном стане Охинского района, где в компании с другими работниками распивал спиртные напитки в одном из жилых помещений. В ходе распития алкоголя одна из работниц причинила ему телесные повреждения.

Мужчина, будучи раздраженным из-за произошедшего конфликта, вышел из помещения на улицу. После чего, не имея повода и мотива, из хулиганских побуждений, подошел к своему знакомому, который также находился в это время на улице, и нанес ему три удара ножом в область живота и поясницы. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Охинский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с ограничением свободы сроком до двух лет.