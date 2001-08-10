Отсидевший за убийство сахалинец вышел на свободу и вновь убил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора ранее судимому за убийство 58-летнему жителю областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

Предварительным следствием и судом установлено, что в октябре 2022 года осужденный в вечернее время, находясь в автомобиле "Нива", припаркованном на проспекте Победы в областном центре, распивал спиртные напитки со своими знакомыми - 49-летней женщиной и 44-летним мужчиной. Во время распития алкоголя между осужденным и его знакомыми произошел конфликт на бытовой почве, во время которого они стали выражаться в его адрес грубой нецензурной бранью. В ответ осужденный схватил нож и нанес им один удар в область шеи потерпевшему и не менее двух ударов в область шеи потерпевшей. От полученных колото-резаных ранений смерть женщины наступила на месте происшествия. Мужчина был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали экстренную медицинскую помощь.

Приговором Южно-Сахалинского городского суда сахалинец осужден к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, ограничению свободы на 1 год, а также компенсации морального вреда в сумме 700 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.