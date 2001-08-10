Тихоокеанское
информационное агентство
25 Октября 2022
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11:54, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске сбили пассажира

В Холмске сбили пассажира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 22 октября в районе дома № 10 улицы Лесозаводская в Холмске 59-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser», двигаясь по направлению с юга на север, не предоставил преимущество в движении 45-летней женщине-пешеходу, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекеции.

В результате ДТП пешеход получила травмы. По данному факту проводится проверка.

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