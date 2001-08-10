Тихоокеанское
информационное агентство
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14:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На холмской трассе столкнулись два «лэнд крузера»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 31 августа, вечером в 21 час 30 минут на 27 км автодороги «Южно-Сахалинск – Холмск» 29-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser Prado», при совершении маневра обгон, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

Он совершил столкновение с а/м «Toyota Land Cruiser 80», двигавшийся во встречном направлении, который в свою очередь отбросило на двигавшийся позади в попутном направлении а/м «MITSUBISHI L200».

В результате ДТП 26-летний пассажир а/м «Toyota Land Cruiser Prado» получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

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