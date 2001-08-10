Тихоокеанское
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10:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Поронайского района приглашают на Зимний фестиваль ГТО

Жителей Поронайского района приглашают на Зимний фестиваль ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 20 января по 12 февраля на спортивных объектах района пройдет Зимний фестиваль ГТО. К участию в фестивале приглашаются воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных школ и все желающие в возрасте до 70 лет, зарегистрированные в системе АИС ГТО и предоставившие уникальный идентификационный номер.
 
В программу фестиваля войдут различные испытания на сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса на низкой перекладине 90 см, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, челночный бег, метание теннисного мяча в цель, бег на лыжах.
 
1 этап фестиваля пройдет:
- 20 января в спортзале МАУ СШ «Поронайск-Арена» для воспитанников дошкольных учреждений. Начало в 10:00.
- 21 января в спортзале МАУ СШ «Поронайск-Арена» для учащихся образовательных учреждений. Начало в 10:00.
- 21 января в спортзале МАУ СШ «Поронайск-Арена» для всех желающих. Начало в 14:00.
 
2 этап:
- 12 февраля на лыжной базе МАУ СШ «Поронайск-Арена», расположенной по ул. Совхозная, 2а. О начале соревнований будет сообщено дополнительно.
 
Заявки на участие принимаются предварительно до 19 января на электронный адрес: [email protected], телефон для справок: 89241936308

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