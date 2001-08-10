Службы жизнеобеспечения в Сахалинской области переведены в режим повышенной готовности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Валерий Лимаренко поручил профильным министрам и мэрам всех муниципалитетов держать на особом контроле вопросы жизнеобеспечения и быть готовыми к реагированию на аварийные ситуации. Этот вопрос стал главным на рабочем совещании в правительстве региона, которое провел губернатор.

– Все службы жизнеобеспечения должны быть в постоянной готовности. Профильные министры и руководители ведомств отвечают каждый за свое направление. Мэры тоже должны держать ситуацию на постоянном контроле. Важно, чтобы дороги и дворы были расчищены, чтобы везде был свет и теплоснабжение. Ответственные сотрудники должны быть на посту в круглосуточном режиме, чтобы сахалинцы и курильчане комфортно провели праздничные дни, – отметил Валерий Лимаренко.

Как сообщила руководитель агентства по делам ГО и ЧС региона Анна Михеева, силы и средства сахалинской территориальной подсистемы РСЧС, а также система вызова оперативных служб «112» переведены в режим повышенной готовности. Особое внимание уделено вопросам оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия и безаварийную работу объектов жизнеобеспечения. В составе дежурных смен противопожарной службы в регионе более 260 человек и 86 единиц техники.

Для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в целом по области сформированы 133 аварийно-восстановительные бригады: 1093 человека и 408 единиц техники.

– Сформирован резерв материальных ресурсов: водогрейные котлы, насосы, электродвигатели, трубная продукция, стройматериалы. При необходимости все, что потребуется для восстановления жизнеобеспечения, будет оперативно доставлено в любой район области, – рассказала министр ЖКХ региона Наталия Куприна.

– Для обеспечения безаварийной работы сетей газораспределения и газопотребления в выходные и праздничные дни обеспечена готовность шести аварийных бригад. Усилена охрана объектов газоснабжения. Для удаленных объектов в случае превышения времени отключения более 24 часов «Сахалинэнерго» предусмотрены резервные источники энергоснабжения – дизель-генераторы, – доложил и.о. министра энергетики Сахалинской области Игорь Бутовский.

Мэры всех районов Сахалинской области также доложили о готовности к работе в праздничные дни. В каждом муниципалитете сформированы дежурные бригады систем жизнеобеспечения.