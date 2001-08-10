Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2021
Сейчас 15:42
71,20|81,66|66,91
Из-за работ по газификации в Южно-Сахалинске ограничат движение
12:06, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский зоопарк проведет предновогодний мастер-класс

Сахалинский зоопарк проведет предновогодний мастер-класс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Окунуться в атмосферу новогоднего волшебства можно будет во время мастер-класса "Новогодний венок". Участники своими руками создадут украшение для домашнего интерьера, порадуют близких оригинальным подарком, рассказли ТИА "Острова" в зоопарке. 

Много времени на это не уйдет, а нотку волшебства в ваш дом точно принесёт! 

Во время мероприятия юные самоделкины научатся работать с природным материалом (еловыми ветками, шишками), а также различным декором, клеевым пистолетом, и ножницами. 

Мастер-класс рассчитан для детей 5-12 лет, участие в нем - по входному билету в зоопарк. 

Материалы предоставляются организаторами.

Мастер-класс пройдет 14 ноября (воскресенье) в 12:00 в здании экспозиции «Экзотариум». 

Количество участников ограничено. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?