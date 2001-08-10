Сахалинский зоопарк проведет предновогодний мастер-класс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Окунуться в атмосферу новогоднего волшебства можно будет во время мастер-класса "Новогодний венок". Участники своими руками создадут украшение для домашнего интерьера, порадуют близких оригинальным подарком, рассказли ТИА "Острова" в зоопарке.

Много времени на это не уйдет, а нотку волшебства в ваш дом точно принесёт!

Во время мероприятия юные самоделкины научатся работать с природным материалом (еловыми ветками, шишками), а также различным декором, клеевым пистолетом, и ножницами.

Мастер-класс рассчитан для детей 5-12 лет, участие в нем - по входному билету в зоопарк.

Материалы предоставляются организаторами.

Мастер-класс пройдет 14 ноября (воскресенье) в 12:00 в здании экспозиции «Экзотариум».

Количество участников ограничено.