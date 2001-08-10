Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2024
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13:07, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

В сахалинском минспорте чествовали двухлетнего мотоциклиста

В сахалинском минспорте чествовали двухлетнего мотоциклиста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш поздравила двухлетнего мотоциклиста из Долинска Арсения Аракеляна. Юный спортсмен сумел проехать на мотоцикле без дополнительных колёс расстояние в 500 метров. Это достижение было официально подтверждено экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence и занесено в Реестр рекордов России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Это удивительно, что в столь юном возрасте, ребенок не просто проявляет интерес к спорту, но и может похвастаться таким достижением. У него есть стремление к саморазвитию, и он подсознательно нацелен на результат. Во многом способствует семейная обстановка, где родители поощряют увлечение детей, а старшие подают пример младшим. Я вас поздравляю, желаю дальнейших успехов и новых рекордов, - отметила Светлана Ходюш. 

Арсений с раннего детства проявлял интерес к скорости и технике. Уже с одного года Арсений уверенно катался на беговеле, что значительно способствовало его быстрому переходу к настоящему мотоциклу. В семье Аракелян трое сыновей и каждый из них увлеченно занимается мотоспортом с раннего возраста. Тренер ребят Егор Пирожков отмечает, что юные Костя и Богдан делают большие успехи. Родители юных мотоциклистов уверены, что увлечение их детей в будущем перерастет в профессиональное занятие мотокроссом.

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