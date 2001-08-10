Тихоокеанское
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10:15, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Южносахалинцы стали сильнейшими в III туре чемпионата области по настольному теннису

Южносахалинцы стали сильнейшими в III туре чемпионата области по настольному теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Третий тур командного чемпионата Сахалинской области по настольному теннису прошёл в Южно-Сахалинске. Местом проведения соревнований традиционно стал спортивный комплекс «Гидрострой». За медали очередного этапа турнира состязались семь команд из Невельска, Поронайска и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

За титул сильнейшей команды боролись южно-сахалинские «СахДок», «СПИН», «Фортуна», «Астра» и «Спортивная школа», а также «Невельск» и «Поронайск».

По итогам третьего тура золотые медали завоевала «Фортуна» в составе Николая Савостина, Юрия Андрусишина и Рустема Муждабаева. Серебряные награды у Павла Голубева, Дениса Рындина, Дмитрия Чо и Пак Се Хва из команды «СПИН». Тройку призеров замкнули теннисисты «Астры» - Олег Пнюхтин, Игорь Егоров и Александр Надиков.

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