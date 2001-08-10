Сотни островитян наблюдали за "Сахалинскими ночными полётами"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Физкультурно-развлекательное мероприятие по прыжкам на лыжах с трамплина «Сахалинские ночные полёты» во второй раз прошло в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Поздним вечером трамплинный комплекс «Высота» спортшколы собрал сотни жителей и гостей областного центра, желающих понаблюдать за зрелищными выступлениями сильнейших летающих лыжников Сахалинской области.
- Рада приветствовать вас на ставших уже ежегодными состязаниях! Уверена, это яркое событие подарит всем нам море впечатлений и положительных эмоций. Желаю спортсменам долгих полётов, а зрителям – зарядиться отличным настроением! Всем успехов и удачи! – напутствовала директор департамента физической культуры и спорта областного минспорта Ирина Рябкина.
Главное событие мероприятия – прыжки на лыжах с самого мощного трамплина на Дальнем Востоке К-70 при свете прожекторов. Своё мастерство зрителям демонстрировали 30 спортсменов-членов сборных команд островного региона и России. Летающие лыжники выполнили по одному пробному и двум зачётным прыжкам.
По итогам стартов среди юниоров и юниорок 2005 года рождения и младше победителями стали Денис Гон и Диана Ермоленко. Вторые места заняли Данил Красковский и Полина Пак. Тройки лидеров замкнули Дмитрий Серёгин и Кира Фендрикова.
Лидером среди мужчин 2004 года рождения и старше стал Александр Баженов. Также спортсмен стал абсолютным победителем состязаний, набрав больше всех баллов по итогам двух зачётных прыжков и выполнив самых дальний полёт – 82 метра. На вторую ступень пьедестала поднялся Максим Колобов. Почётное третье место занял Никита Лобода.
«Сахалинские ночные полёты» в этом году отметились и трогательным событием. Летающий лыжник Александр Коротченко после прыжка с трамплина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Девушка ответила спортсмену своим согласием.
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