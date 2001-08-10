Сахалинские каратисты завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская сборная показала отличный результат, завоевав шесть медалей разного достоинства на всероссийских соревнованиях по каратэ WKF "Олимпийские надежды" в Уфе, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Золото в копилку команды принес Мирослав Скорик (тренер Ольга Рудых) в категории «ката» среди мальчиков в возрасте 10-11 лет.
Серебряными призерами турнира стали Артур Авакян (тренер Расул Керимов) в категории «юноши 12-13 лет до 50 кг», а также Артём Носков («юноши 12-13 лет свыше 55 кг», тренер Ольга Рудых).
Бронзовые медали завоевали Варвара Мартышева («девушки 10-11 лет до 36 кг», тренер Александр Сек), Кирилл Сек («юниоры 16-17 лет до 55 кг», тренер Александр Сек) и Мирослав Скорик («юноши 10-11 лет свыше 42 кг»).
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