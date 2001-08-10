Сахалинские хоккеисты возглавили турнирную таблицу первенства Москвы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Игроки "Кристалл-Сахалина" успешно продолжают выступление на московском первенстве по хоккею среди юниоров U18. За плечами наших хоккеистов шесть победных матчей и текущее первое место в турнирной таблице, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
Прошедший матч с "Автомобилистом" принес нашей команде безоговорочную победу - островные игроки всухую разгромили соперников из Подмосковья, что позволило им возглавить рейтинговую таблицу соревнований.
Ворота "Автомобилиста" на восьмой минуте распечатал нападающий "Кристалл-Сахалина" Вадим Ильин. Спустя пару минут гол в ворота соперников добавил Богдан Гоков. Второй отрезок матча был отмечен шайбой авторства Льва Чиркова, который отличился дублем в этом матче - в финальном периоде игры нападающий оформил еще один гол в ворота голкипера "Автомобилиста". Таким образом, сахалинцы праздновали победу со счетом 4:0.
Впереди наших хоккеистов ждет встреча с московским "Металлургом", который замыкает турнирную таблицу первенства. Матч состоится 22 ноября. Время начала будет сообщено позже.
Все матчи с участием "Кристалл-Сахалина" можно смотреть в прямом эфире на канале "Fhmoscow plus" в YouTube.
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