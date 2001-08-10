Сахалинские хоккеисты разгромили московскую команду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда "Кристалл-Сахалин" завершила шестой тур первенства Москвы U18. Наши хоккеисты вчера встретились с московской "Орбитой", рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

Счет игры в первом периоде открыл нападающий островной команды Лев Чирков. Затем гол в ворота соперников добавил Арсений Балабанов.

Ход игры был полностью под контролем сахалинцев на протяжении двух следующих периодов. Так, два гола принес второй отрезок матча, а в заключительной двадцатиминутке хоккеисты островной сборной оформили еще четыре шайбы в ворота "Орбиты". Нашим оппонентам, в свою очередь, удалось забить лишь один гол. В результате "Кристалл-Сахалин" заработал еще одну победу - 8:1, и поднялся на третье место турнирной таблицы.

Впереди наших хоккеистов ждет встреча с "Московской академией хоккея", которая находится на седьмой строчке турнирной таблицы среди 11 команд-участников. Матч состоится 15 ноября. Время проведения будет сообщено позже.

Все матчи с участием "Кристалл-Сахалин" можно смотреть в прямом эфире на канале "Fhmoscow plus" в YouTube.