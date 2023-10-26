На Сахалине завершился чемпионат России по тхэквондо среди глухих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат России по спорту глухих в дисциплине тхэквондо завершился в Южно-Сахалинске. На соревновательные ковры учебно-тренировочного центра «Восток» вышли тхэквондисты из Москвы, Приморского, Краснодарского, Красноярского краёв, республик Кабардино-Балкария, Дагестан, Адыгея, Ростовской Пензенской, Смоленской и Сахалинской областей.

- Одной из важных задач, которую мы ставим перед собой — дать мальчикам и девочкам с нарушением слуха широкий выбор видов спорта. С президентом всероссийской федерации спорта глухих Дмитрием Ребровым мы уже обсуждаем, какие новые виды дисциплин мы можем развивать в регионе. Что касается прошедших соревнований, то их удалось провести на достойном уровне. Сахалинская область была представлена одним спортсменом. Это Игорь Ким. Ему удалось порадовать сахалинцев золотой медалью, с чем мы его и поздравляем, - рассказал глава островного минспорта Артём Подшивалов.

В течение двух дней участники состязаний боролись за медали турнира в двух дисциплинах – «поединки» и «пхумсэ».

В дисциплине «поединки» в весовой категории «58 кг» лучшим стал Игорь Ким из Южно-Сахалинска. В остальных трех весовых категориях не было равных спортсменам из Махачкалы. Так, золотые награды турнира завоевали Казбек Латипов («68 кг»), Шамил Исаков («80 кг») и Замир Шихамадов («80+ кг»).

Среди женщин в дисциплине «поединки» в весовой категории «49 кг» лучшей стала Мадина Сатушиева из Махачкалы. В категории «57 кг» первое место у Эвелины Каник из Москвы. Екатерина Полухина из Москвы в весовой категории «67 кг» завоевала золото турнира. В весовой категории «67+ кг» первой стала Татьяна Жилова из Нальчика.

В дисциплине «пхумсэ» тхэквондисты соревновались в нескольких видах.

В индивидуальной программе у мужчин первое место занял Степан Айвазян из Москвы. У женщин победу праздновала москвичка Анастасия Кузнецова.

В виде «пхумсэ-тройки» у мужчин лучшим стал тандем Степана Айвазяна, Константина Ларина (оба из Москвы) и Никиты Алексенко из Краснодара. У женщин в этой программе лучшей стала тройка Анастасия Кузнецова, Ульяна Разумовская (обе из Москвы) и Ренаты Хаустовой из Краснодара.

В смешанных двойках победу праздновал московский дуэт Степана Айвазяна и Анастасии Кузнецовой.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, примут участие в чемпионате мира 2024 года в Бишкеке.