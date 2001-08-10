Победителем сахалинского триатлона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селах Кубанец и Песчанское Анивского района прошли традиционные соревнования по триатлону "Анива спринт". В них приняли участие 109 спортсменов в возрасте от 18 лет и старше, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Эти соревнования мы проводим уже в седьмой раз. Ежегодно количество участников держится на едином уровне - на старт выходят около ста человек. Хотелось бы видеть здесь больше юношей и девушек, ведь во всех остальных категориях у нас существует сильная конкуренция, а вот самая молодая группа "проседает", - отметил президент федерации триатлона Сахалинской области Сергей Алексеенко.

Триатлон на спринтерской дистанции "Анива спринт" состоит из трех этапов: плавательного, велосипедного и бегового. Участникам предстояло преодолеть 750 м вплавь, 20 км на велосипеде и 5 км бегом. Выступить можно было в личном и командном зачетах.

По результатам соревнований абсолютным лидером стал южносахалинец Кирилл Смирнов. Он преодолел все дистанции за 01:05.13,2 секунды. Вторым к финишу пришел Антон Бакай - 01:10.17,54, замкнул тройку лидеров Максим Юрачковский - 01:10.54,81.

- Нам очень повезло с погодой - затянутое небо и легкая прохлада помогли во время бегового этапа, а небольшое волнение море способствовало прохождению плавательного. На велосипеде отдохнул - проще далось в этот раз. Жаль, что не смог посостязаться с сильными атлетами Евгением Валиевым и Романом Трубецким, они не участвуют в этом году, но все еще впереди, - рассказал победитель Кирилл Смирнов сразу после финиша.

Среди команд лучшее время показала команда "Эдельвейс" (01:00.45,44), второй результат у XFIT (01:05.15,06), третьей стала команда "СветОли" (01:10.16,62).

Ознакомиться с итоговыми протоколами состязаний можно по ссылке.

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